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ECB üyesi Holzmann: ECB ticari bankaları sübvanse etmeyi bırakmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, ECB'nin ticari bankaları sübvanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2024 08:32

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2024 08:32

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın ticari bankaları sübvanse etmeyi bırakması ve kredi verenlerin merkez bankasından ucuza aldıkları nakit yığınları üzerindeki faiz ödemelerini kesmesi gerektiğini söyledi.

Ticari bankaların 3.2 trilyon evro değerinde fazla likiditeye sahip olması ve bu likiditeyi %4 oranında ECB'ye park etmesi, ECB'yi ve Avro Bölgesi'ndeki ulusal merkez bankalarının birçoğunu kırmızıya itiyor.

Holzmann, "Bu sübvansiyonu sunmamız için hiçbir para politikası nedeni yok. Mevcut yapının merkez bankalarının mali sonuçları üzerinde büyük bir yük oluşturması kabul edilebilir değil. Görünürde bir son olmadan açık veremeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz" dedi.

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