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ECB üyesi Holzmann: Gelecekteki kararlar verilere bağlı olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, gelecekte alınacak kararların verilere bağlı olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 10 Haziran 2024 08:47

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya MB Başkanı Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta gösterge faiz oranını düşürmesinin ardından daha düşük borçlanma maliyetlerine doğru bir geçiş başlatıp başlatmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

ECB Perşembe günü banka mevduatlarına ödediği faiz oranını %4,0'ten %3,75'e indirdi ancak son haftalarda hayal kırıklığı yaratan bir dizi ücret ve enflasyon verisinin ardından daha fazla gevşeme sözü vermekten kaçındı.

Holzmann, ECB'nin 26 üyeli Yönetim Konseyi'nde faiz indirimine karşı çıkan tek üye oldu. ECB'nin niyetini önceden bildirmesinin ardından bankanın kararı geniş çapta bekleniyordu.

"UMARIM FAİZ ORANLARINI YENİDEN YÜKSELTMEYE GEREK KALMAZ"

Holzmann, Avusturya radyosuna verdiği demeçte, bankanın ileriye dönük olarak kendisini herhangi bir çıkmaza sokmaktan kaçınacağını söyledi.

Faiz indiriminin daha düşük borçlanma maliyetlerine doğru bir kaymaya mı işaret ettiği yoksa bankayı belirli bir yöne doğru yönlendirmeyen bir adım mı olduğu sorulduğunda Holzmann temkinli davrandı.

"Bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum" dedi. "Umarım - bilmiyorum - faiz oranlarını tekrar yükseltmeye gerek kalmaz," diye ekledi ve gelecekteki kararların verilere bağlı olacağını söyledi.

Holzmann röportajda, göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında ECB ile ABD'deki muadili Federal Rezerv arasındaki faiz farkı olacağını söyledi.

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