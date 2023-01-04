ECB üyesi Kazaks: Gelecek 2 toplantıda ciddi faiz artırımları bekliyorum

"Gelecek iki toplantıda hala oldukça büyük adımlar atıyor olacağımızı düşünüyorum" diye konuşan Kazaks, "Elbette, eğer biz enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek için uygun olduğunu değerlendirirsek atılacak adımlar daha küçük hale gelebilir" ifadelerini de kullandı.

ECB, 2022 yılında faizi 250 baz puan yükseltti. Piyasalar Şubat ve Mart'ta 50'şer baz puanlık artırımlar yapılacağını fiyatlıyorlar.