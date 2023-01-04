Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martin Kazaks, Şubat ve Mart aylarında yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantılarında faiz oranlarının "ciddi şekilde" artırılmasını beklediğini söyledi.
ECB üyesi Kazaks: Gelecek 2 toplantıda ciddi faiz artırımları bekliyorum
Avrupa Merkez Bankası üyesi Martin Kazaks, "Gelecek iki toplantıda hala oldukça büyük adımlar atıyor olacağımızı düşünüyorum" dedi. Kazaks, "Elbette, eğer biz enflasyonu yüzde 2`ye düşürmek için uygun olduğunu değerlendirirsek atılacak adımlar daha küçük hale gelebilir" ifadelerini de kullandı.
"Gelecek iki toplantıda hala oldukça büyük adımlar atıyor olacağımızı düşünüyorum" diye konuşan Kazaks, "Elbette, eğer biz enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek için uygun olduğunu değerlendirirsek atılacak adımlar daha küçük hale gelebilir" ifadelerini de kullandı.
ECB, 2022 yılında faizi 250 baz puan yükseltti. Piyasalar Şubat ve Mart'ta 50'şer baz puanlık artırımlar yapılacağını fiyatlıyorlar.
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