Dublin'de İrlanda Merkez Bankası'nın etkinliğine katılan Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, "Faiz artırımlarını durdurmayı konuşmak için çok erken. Faiz artırımlarını durdurmak için, çekirdek enflasyon dinamiklerinde ikna edici bir terse dönüş görmeye gerçekten ihtiyacımız var" dedi.

Knot, ECB'nin Mayıs toplantısında faizi 25 baz puan mı 50 baz puan mı artıracağı sorusunun yanıtının Nisan ayı enflasyon verisi ile belirleneceğini ifade ederken, "Politika faizleri ılımlı şekilde sınırlayıcı bölgede, ancak enflasyon ılımlı değil. Enflasyon hala çok yüksek. Ilımlı şekilde sınırayıcı bölge çekirdek enflasyonu aşağı getirmek için yeterli olmayacak" ded