Enflasyonun tüketimi, yatırım kapasitesini düşürdüğünü ve finansal planlamayı engellediğini belirten Knot, "ECB buna yanıt olarak politika faizlerini artırdı ve enflasyon bekleyişlerini kontrol altında tuttu. Enflasyon görünümü orta vadede yüzde 2 hedefimiz civarında istikrar kazanana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.