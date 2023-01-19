ECB üyesi ve Hollanda MB Başkanı Klaas Knot, yatırımcıların ECB'nin planladığı faiz artırımı miktarını olması gerekenden düşük fiyatlıyor olabileceğini, ECB'nin birçok defa 50 baz puan artırım yapacağını söyledi.

"ECB tek bir 50 baz puan faiz artırımı ile durmayacak, bundan emin olun" diye konuşan Knot, yatırımcıların ECB'nin ortaya koyduğu politika yönlendirmesini daha ciddiye almaları gerektiğini vurguladı.

Knot, ECB'nin para politikasında sıkılaştırmayı en ayından yıl ortasına kadar devam ettireceğini belirtirken, "Faizlere ilişkin cari piyasa fiyatlaması Banka'nın enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirme hedefi ile tutarlı değil" dedi.

Banka'nın sadece politika sıkılaştırmanın olması gerekenin çok gerisinde kalması riskine odaklandığını belirten Knot, biraz daha dengeli risk algılamasının biraz zaman alacağını vurguladı.