Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, gelecek yıl daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olması halinde ECB'nin büyük olasılıkla daha küçük oranlı faiz artırımlarına yöneleceğini söyledi.

Piyasalar ECB'nin 15 Aralık toplantısında faizin 50 veya 75 baz puan artıracağını fiyatlıyorlar. Makhlouf geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada faiz artırımının büyüklüğü konusunda açık fikirli olduğunu ifade etmişti.

"GELECEK YIL FAİZ ORANLARININ DAHA YUKARI GİTMESİ OLASILIĞI VAR"

Dün Sunday Independent gazetesine verdiği demeçte de, "Gelecek yıl faiz oranlarının daha yukarı gitmesi olasılığı var, ancak faizleri daha küçük artırımlar ile yukarı gidecektir" diye konuştu.

Makhlouf demecinde, "Ne kadar fazla faiz artırımına ihtiyacımız olduğuna kadar vermek için Euro Bölgesi ekonomisinde ne olduğuna bakmamız gerekli. Gelecek yılın ikinci yarısında enflasyonun düştüğünü göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini de kullandı.