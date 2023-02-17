Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf, ECB'nin Euro Bölgesi'nde enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için hala kat etmesi gereken bir yol olduğunu, kredibilitesinin tehlikede olduğunu söyledi.
ECB üyesi Makhlouf: Merkez bankalarına duyulan güvenin bir darbe daha alması riski var
Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf, "Euro Bölgesi`nde %2 enflasyon hedefine giden hala uzun bir yol var" ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda İrlanda Merkez Bankası Başkanı olan Makhlouf, "Merkez bankalarına duyulan güvenin son dönemdeki yüksek enflasyondan bir darbe daha alması riski var" dedi.
Makhlouf, manşet enflasyonun, kısmen düşük enerji fiyatları sayesinde 2022 sonundaki yüksek seviyelerinden düşmüş olsa da, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefimize döndürmek için hala gidecek yol olduğuna inandığını belirtti.
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