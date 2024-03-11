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ECB üyesi Makhlouf: Para politikası duruşunda kademeli değişiklikler tercih edilecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf, para politikası duruşunda kademeli değişliklerin tercih edileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2024 16:34

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2024 16:34

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Gabriel Makhlouf, para politikası duruşunu değiştirme zamanı geldiğinde, kademeli değişikliklerin tercih edileceğini söyledi.

İrlanda Merkez Bankası'nın başkanlığını yürüten Makhlouf, İrlanda gazetesi Irish Independent'a verdiği mülakatta, "Bizi bu şekilde yeniden kalibre eden ani bir karardan ziyade, duruşumuzu kademeli olarak değiştirmenin piyasalara ne yaptığımızı anlatmanın en iyi yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.

ECB Yönetim Konseyi'nin artık enflasyonun gidişatı konusunda 'daha fazla güvene' sahip olduğunu, ancak bunun para politikası duruşunu değiştirecek kadar yeterli olmadığını ifade eden Makhlouf, "Hedefimize ulaşma konusunda yeterince emin olduğumuzu hissettiğimizde, duruşumuzu yeniden ayarlayabilir ve politika faizlerimizi düşürebiliriz. Ancak duruşun bir süre daha kısıtlayıcı kalmasını bekliyorum - ancak bu kadar kısıtlayıcı değil" dedi.

Faiz oranlarının tekrar yükselmeyeceğini söyleyen Makhlouf, mevcut duruşu tersine çevirmek için özellikle ücretlerle ilgili daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

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