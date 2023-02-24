Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun, özellikle çekirdek enflasyonda büyümenin çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda, ECB'nin Mart'tan sonra da faizi ciddi şekilde artırmasına hala ihtiyaç olabileceğini söyledi.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen G20 toplantısı sırasında konuşan Nagel, "Çekirdek enflasyon Mart'tan sonra da çok yüksek seviyelerde olmaya devam edecek ve sadece yavaş şekilde düşecek gibi görünüyor. Bu nedenle, Mart'tan sonra daha fazla faiz artırımının, ciddi faiz artırımlarının gerekmesi olasılığını göz ardı etmiyorum" dedi.

Konuşmasında ECB faizinin henüz sınırlayıcı seviyede olmadığını düşündüğünü belirten Nagel, paraasl sıkılaştırmayı çok erken durdurmanın "büyük bir hata" olacağını vurguladı.