IMF-Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu Washington'da konuşan Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, "Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için sadece Ekim sonundaki para politikası toplantısında değil, sonraki toplantılarda da faiz artırımlarına ihtiyaç var. ECB, faiz artırımlarını yakın zamanda kesmemeli" dedi.

Piyasalar hali hazırda ECB Yönetim Konseyi'nin 27 Ekim toplantısında faizi 75 baz puan artıracağını fiyatlıyor.

Nagel konuşmasında, para politikası normalleştirilmeye devam edilirken, ECB'nin elinde bulunan, 5 trilyon euroya yakın tahvillerin de azaltılması gerektiğini savundu.