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ECB üyesi Nagel: Enflasyonun en büyük dalgası sona erdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun en büyük dalgasının sona erdiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 04 Eylül 2024 09:01

Son Güncelleme Tarihi 04 Eylül 2024 09:01

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya'da yayınlanan FAZ gazetesinde yayınlanan röportajından, "Enflasyon da en büyük dalganın sona erdiğini" söyledi.

Nagel, "Evet, benim görüşüme göre enflasyon dalgası sona eriyor. İlk aşamada çok zorlayıcıydı ya da sizin deyiminizle korkunçtu. Ancak şimdi Euro Bölgesi'nde yüzde 2'lik enflasyon hedefimize sürdürülebilir bir temelde ulaşma yolunda ilerliyoruz. Haziran ayında açıklanan Eurosystem tahminlerine göre bu hedefe 2025 yılı sonunda ulaşacağız. Almanya'da, uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksi ile ölçülen Ağustos ayındaki %2'lik enflasyon oranı, sadece teknik nedenlerden dolayı biraz aldatıcıdır: Bir önceki yılla - yani Ağustos 2023 ile - karşılaştırma diğer aylara göre daha olumludur. Ayrıca yakında yine biraz daha yüksek oranlar olacak. Ama bence en kötüsü geride kaldı. Büyük dalga sona erdi" diye konuştu.

Nagel, Eylül ayında faiz oranlarını düşürmek için oy kullanıp kullanmayacağına gelecek haftaya kadar karar vermeyeceğini de belirtti.

Daha yüksek faiz oranlarından yana olan şahinlerden biri olan Nagel, Avrupa Merkez Bankası konsey toplantısında tüm verileri gözden geçirmek istediğini ancak enflasyonun "doğru yolda" olduğunu söylemişti.

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