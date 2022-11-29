Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya'da enflasyonu gelecek yıl büyük olasılıkla yüzde 7'nin üzerinde kalacağını ve Euro Bölgesi'nde enflasyonun ne zaman ECB'nin yüzde 2 hedefine geri geleceğini belirsiz olduğunu söyledi.
ECB üyesi Nagel: Enflasyonun ne zaman hedefe döneceği belirsiz
Avrupa Merkez Bankası üyesi Nagel, Euro Bölgesi`nde enflasyonun ne zaman ECB`nin yüzde 2 hedefine geri geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi.
Almanya'da CDU-CSU tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Nagel, "Para politikası bu yüksek enflasyonu mümkün olan en kısa zamanda ortadan kalkmasını sağlamalı" dedi.
ENFLASYONUN GELECEK YIL YÜZDE 6'YA GERİLEYECEĞİNİN ÖNGÖRÜLDÜ
Anketler, Almanya'da bu yıl yüzde 8,5 olması beklenen enflasyonun gelecek yıl yüzde 6'ya gerileyeceğinin öngörüldüğüne işaret ediyordu.
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