Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin enflasyon bekleyişlerinin yüzde 2 hedefinin çok üzerine çıkmasını engellemek için kararlı şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.
ECB üyesi Nagel: Kararlı para politikası adımı gerekli
Avrupa Merkez Bankası üyesi Joachim Nagel, Enflasyon bekleyişlerinin yüzde 2`nin üzerine yükselmesini engellemek için kararlı adım atılması gerektiğini ifade etti.
Bundesbank Başkanı açıklamasında, "Uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkmaları riskini azaltmak için kararlı para politikası adımı gerekli" dedi.
Ekonomistlere göre Euro Bölgesi enflasyonu için 2025 beklentisi yüzde 2 seviyesinden veya hemen üzerinde, ancak ECB yaptığı açıklamalarda enflasyon bekleyişlerinin daha fazla yükselip yükselmeyeceğini izleyeceğini belirtti.
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