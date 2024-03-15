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ECB üyesi Stournaras: Yumuşak bir iniş gerçekleştirdik

ECB Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, Avrupa Merkez Bankası'nın yumuşak bir iniş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 08:52

ECB Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras'a göre Avrupa Merkez Bankası ekonomik bir gerilemeye yol açmadan enflasyonu kontrol altına almayı başardı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana yaşanan büyük karamsarlığa rağmen enflasyonun gerilemekte olduğunu söyleye Yunanistan MB Başkanı Stournaras, "Para politikası tüm eleştirilere rağmen başarılı oldu. Yumuşak bir iniş gerçekleştirdik. Evet, Avrupa'da kayda değer bir büyüme yok ama resesyon da yok" dedi.

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