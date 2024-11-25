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ECB üyesi Villeroy: ECB'nin para politikası Fed'den bağımsız gelişecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin para politikasının Fed'in ne yaptığından bağımsız gelişeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2024 09:05

Son Güncelleme Tarihi 25 Kasım 2024 09:05

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau'ya göre Avrupa Merkez Bankası politikası, ABD Merkez Bankası'nda ne olduğundan bağımsız olarak gelişecek.

Ouest-France gazetesine konuşan Villeroy, "ECB'de Christine Lagarde ile aldığımız kararlar Fed'inkilerden bağımsızdır. Bunun kanıtı, bizim Haziran başında faiz oranlarını düşürmeye başlamış olmamız ve Fed'in ancak üç ay sonra faiz oranlarını düşürmüş olmasıdır. Enflasyondaki düşüşle birlikte faiz oranlarını düşürmeye devam edebileceğiz" dedi.

Villeroy, Donald Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesinin ardından beklenen korumacılığın yeniden canlanmasının "muhtemelen ABD'de daha fazla enflasyon ve her yerde daha az büyüme anlamına geleceğini" söyledi.

ECB Haziran ayından bu yana üç kez faizleri düşürdü ve önümüzdeki dört toplantıda da bunu yapmaya devam edeceği görülüyor. Villeroy, "Fiyatlar ortalama olarak ücretlerden daha az hızlı artıyor - bu da faiz oranlarını düşürmemize izin veriyor" dedi.

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