"Enerjide fiyat sınırlamaları uygulamanın çekirdek enflasyonu azaltacağı illüzyonuna kapılmamalıyız" diye konuşan Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, "Fiyat sınırlamaları ikinci tur etki riskinin azaltılmasına yardım edebilir. Geçici olan fiyat sınırlamaları sadece gelecekte daha yüksek enflasyon pahasına cari enflasyon oranını düşürür" dedi.

Villeroy, AB hükümetlerinin yüksek enflasyon baskıları karşısında harcamaları artırmak yerine toplumun desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerine yardıma odaklanmaları gerektiğini de savundu.