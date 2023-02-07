Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi ekonomisinin enflasyonda tepe noktasını görmekten çok uzakta olmadığını söyledi.
ECB üyesi Villeroy: Enflasyonda tepe noktasını çok uzak değiliz
Avrupa Merkez Bankası üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB`nin enflasyon ile mücadele ve Euro Bölgesi ekonomisini daralma bölgesine yönlendirme arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağını savundu.
Villeroy, enflasyonun yüzde 2 hedefine 2024 sonunda veya 2025 içinde dönmesinin beklenebileceğini vurguladı.
Euro Bölgesi'nin 2023 yılında bir resesyondan kaçınmasının muhtemel olduğunu belirten Villeroy, ECB'nin enflasyon ile mücadele ve Euro Bölgesi ekonomisini daralma bölgesine yönlendirme arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağını savundu. Bununla birlikte Villeroy ECB'nin geçtiğimiz yıllarda uyguladığı düşük faizlere yakın zamanda dönülemeyeceğini vurguladı.
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