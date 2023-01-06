ECB üyesi Villeroy: Faiz oranları yaza kadar tepe yapmalı

Fransa MB Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB faiz oranlarının bu yaza kadar bir tepe noktasına ulaşması gerektiğini ve faiz artırımlarının "aşırı mekanik" olmaması gerektiğini söyledi.

Villeroy yaptığı açıklamada, "Doğru nihai faiz oranına yaza kadar ulaşmak arzu ediliyor, ancak bu nihai faiz oranının ne olduğunu söylemek için çok erken" dedi.

"Pragmatik olmamız ve aralarında çekirdek enflasyonunda olduğu veriler tarafından yönlendirilmemiz, faiz artırımlarının aşırı mekanik olmasından kaçınmamız gerekli" diye konuşan Villeroy, Nihai noktaya ulaşıldıktan sonra ECB'in faizi gerektiği sürece o seviyede tutmaya hazır olacağını da vurguladı.