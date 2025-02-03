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ECB üyesi Villeroy: Trump tarifeleri ekonomik belirsizliği artıracak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Donald Trump'ın tarifelerinin ekonomik belirsizliği artıracağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2025 12:06

Son Güncelleme Tarihi 03 Şubat 2025 12:11

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ticaret tarifelerinin ekonomik belirsizliği arttıracağını söyledi.

Villeroy, "Ekonomik haberlere bakıldığında oldukça olumlu unsurlar var, satın alma gücünde bir toparlanma var, ancak Sayın Trump'ın güçlü gümrük tarifeleri uygulama kararı ekonomik belirsizliği artıracaktır" dedi ve bunun çok endişe verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Trump'ın tarifelerinin çok acımısız olduğunu ve otomotiv sektörünü vuracağını belirten Villeroy, "Bu tür korumacı ticaret savaşlarında herkes kaybeder" dedi.

Villeroy, Trump'ınr AB'ye ek gümrük tarifeleri uygulaması halinde AB'nin buna karşılık vereceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

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