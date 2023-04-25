Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yıllık raporunu sunan Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy de Galhau, bu raporda yaptığı değerlendirmede çekirdek enflasyon baskılarının azaldığına dair herhangi bir işaretin olmadığı ortamda ECB'nin para politikasını sıkılaştırmada haklı olduğunu savundu.

Villeroy, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada da, "Faiz artırım yolculuğunun büyük bölümüne geride bıraktık. Bası ek faiz artırımlarına ihtiyaç olabilir, ancak bunlar sayı ve büyüklük olarak sınırlı olmalı" ifadelerini kullandı.