Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Belçika MB Başkanı Pierre Wunsch, ECB'nin Mart ayından sonra da faiz artırımına devam edeceğini söyledi.
Mart ayında yapılacak 50 baz puanlık artırımın ardından Mayıs ayında faizin sabit bırakılmasının mümkün olmadığını savunan Wunsch, "Mart'ta 50 baz puan artırdıktan sonra sıfıra gidebileceğini düşünmüyorum. Mayıs ayında 25 veya 50 baz puan artırım mümkün. Artırım miktarı enflasyonun nasıl geliştiğine bağlı" dedi.
Wunsch, çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde faizin nihai ulaşacağı seviyenin yüzde 3,50 olan piyasa beklentilerini aşabileceğini bildirdi.