Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Belçika MB Başkanı Pierre Wunsch, çekirdek fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam etmeleri halinde piyasanın faiz beklentilerinin yüzde 4'e ulaşabileceğini söyledi.
ECB üyesi Wunsch: Faiz yüzde 4 beklentilerine ulaşabilir
Avrupa Merkez Bankası üyesi Pierre Wunsch, "Eğer çekirdek enflasyonun aşağı gitmekte olduğu yönünde açık işaretler alamazsak, daha fazla faiz artırımı yapmamız gerekir" dedi.
Borçlanma maliyetlerini ne kadar artırılması gerektiğinin çekirdek enflasyonun gelişimi tarafından belirleneceğini belirten Wunsch, "Eğer çekirdek enflasyonun aşağı gitmekte olduğu yönünde açık işaretler alamazsak, daha fazla faiz artırımı yapmamız gerekir" dedi.
Daha fazla faiz artırımının gerekecek olmasının faizin yüzde 4'e kadar yükselmesi olasılığının dışlanamayacağı anlamına geldiğini belirten Wunsch, "Bununla birlikte, çekirdek enflasyondraki gelişmeleri görmeden faizlerin nereye gideceği konusunda bir yargıda bulunmak istemiyorum" diye konuştu.
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