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ECB üyesinden ABD tarife artışlarına ilişkin açıklama

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Francois Villeroy de Galhau, ABD'nin tarife artışlarının Avrupa'nın enflasyon görünümünü değiştirmesini beklemediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2024 09:04

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcısı Francois Villeroy de Galhau, yeni Trump yönetimi altındaki tarife artışlarının Avrupa'daki enflasyon görünümünü değiştirmesini beklemediğini söyledi ve ECB'yi seçeneklerini açık tutmaya çağırdı.

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump, ABD'nin imalat tabanını yeniden inşa etmek için ekonomistlerin ticaret akışlarını bozabileceğini ve maliyetleri artırabileceğini belirttiği Çin ithalatına en az %60 ve başka yerlerden gelen mallara %10-%20 oranında yeni tarifeler koyacağını söyledi.

Villeroy Tokyo'da yaptığı bir konuşmada, "Büyüme ve enflasyondaki risk dengesi aşağı doğru kayıyor ve olası ABD tarifelerinin Avrupa'daki enflasyon görünümünü önemli ölçüde değiştirmesi beklenmiyor." dedi.

Villeroy, ECB'nin faiz indirimleriyle parasal sıkılığın derecesini azaltmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

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