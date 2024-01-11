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ECB üyesinden dikkat çeken 'durgunluk' açıklaması

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve İspanya MB Başkanı Pablo Hernandez de Cos'a göre Euro bölgesi 2023 yılının son üç ayında muhtemelen büyüyemedi.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 09:12

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 09:12

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve İspanya MB Başkanı Pablo Hernandez de Cos "Ekonomik faaliyetler belirgin bir zayıflık göstermeye devam ediyor ve dinamizm derecesini yalnızca kademeli olarak arttırması bekleniyor. Üçüncü çeyrekte GSYH %0.1 oranında azaldı ve mevcut göstergeler dördüncü çeyrekte durgunluğa işaret ediyor" dedi.

Bu, günün erken saatlerinde bloktaki üretimin muhtemelen geçen yılın sonunda daralmaya devam ederek sığ bir durgunluk yarattığını söyleyen ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'tan daha iyimser bir değerlendirme. Benzer şekilde, Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel de gerilemenin en kötüsü sona ermiş olsa bile bölgenin zayıf beklentilerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini" kabul eden De Cos, "Jeopolitik gelişmelere ek olarak, para politikasının aktarımı, önümüzdeki yıllarda uzatılması halinde daha düşük büyümeye yol açacak olan gücü nedeniyle bizi şaşırtıyor" dedi.

ECB'nin herhangi bir hareketin verilere bağlı olacağı yönündeki mantrasını yineleyen De Cos, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun yörüngesini ve dolayısıyla para politikası eylemimizi koşullandırabilecek farklı gelişmelere dikkat etmemiz gerekecek. Yüksek belirsizlik seviyesi, hem enflasyon hedefimize ulaşmamızı engelleyecek yetersiz sıkılaştırmadan hem de faaliyet ve istihdama gereksiz yere zarar verecek aşırı sıkılaştırmadan kaçınmak için çok dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor" dedi.

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