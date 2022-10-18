Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, İngiltere tahvil piyasalarında yaşanan kargaşanın, faiz belirleyicilerin enflasyonu yatıştırma çabalarının baltalanması halinde hükümetlerin karşı karşıya kalacakları "kısır döngü"yü gösterdiği söyledi.

FT'ye konuşan Villeroy, Finansal İstikrar Kurulu'ndaki küresel regülatörleri fonlar ve işlemcilerin daha güçlü likidite tamponları oluşturmalarının sağlanması için "şimdi net ve daha sıkı kurallar" ortaya koymaya çağırdı.

Villeroy, "Daha fazla veriye, bir çeşit likidite stres testine ihtiyacımız var" ifadelerini de kullandı.