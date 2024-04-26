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ECB üyesinden küçük faiz indirimleri çağrısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Fabio Panetta, ECB'ye zamanında ve küçük faiz indirimleri çağrısı yaptı.

Oluşturma Tarihi 26 Nisan 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 26 Nisan 2024 08:52

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Euro bölgesinde uzun süreli ekonomik durgunluk riskini engellemek için zamanında ve küçük faiz indirimleri çağrısında bulundu.

Panetta, erken başlamak ve küçük adımlarla ilerlemek - enflasyonun baş göstermesi halinde duraklamak - gerektiğini savundu.

Panetta, "Zamanında harekete geçilmesi ECB'nin çevik olmasına ve küçük, aşamalı adımlarla ilerlemesine olanak sağlayacaktır. Küçük faiz indirimleri zayıf talebe karşı koyabilir ve enflasyona yönelik yukarı yönlü şokların gerçekleşmesi durumunda hiçbir maliyet olmadan duraklatılabilir" dedi.

Panetta, büyük faiz indirimlerinin ECB'nin kredibilitesine zarar verebileceğini belirtirken, faiz oranlarını düşürme konusunda tereddüt etmenin firmaları yatırım yapmaktan caydıracağını, dolayısıyla verimliliklerini engelleyeceğini ve küresel rakipleri karşısında dezavantajlı duruma düşüreceğini de savundu.

"Şu andan itibaren para politikasının çok sıkı hale gelmesi riskini tartmalıyız" diye konuşan Panetta, "Sıkı bir parasal duruş, uzun süreli bir ekonomik zayıflık dönemi riskini artıracak histerezis etkileri yaratabilir" dedi.

Ayrıca, enflasyon beklentilerinin ECB'nin %2'lik hedefi etrafında iyi bir şekilde sabitlendiğini ve kendi kendine devam eden bir enflasyonist sarmal olasılığının düşük olduğunu belirtti.

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