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ECB üyesinden Trump açıklaması: Daha fazla risk

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ABD başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesinin dünya ekonomisi için daha fazla risk anlamına geldiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2024 08:54

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Donald Trump'ın bir sonraki ABD başkanı olarak seçilmesinin küresel ekonomi için daha fazla aşağı yönlü risk olacağı anlamına geldiğini söyledi. Sonuçların AB'nin zayıflıklarını gidermesi için bir uyanış çağrısı olduğunu savundu.

Villeroy, "Amerikan seçimleri Avrupa için bir uyandırma çağrısı olmalı" dedi ve Trump'ın somut politika hamlelerinin görülmesi gerektiğini, ancak planlarının ABD'de daha yüksek bir bütçe açığına ve daha fazla enflasyona yol açma riski bulunduğunu sözlerine ekledi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı ayrıca, ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini de belirtti.

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