Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) yakın kaynaklara göre Banka,elindeki varlıkların itfalarından gelen ana paraları yeniden yatırıma yönlendirmeyi sona erdirme konusunu yakında tartışmaya açacak. Ancak kaynaklar ECB'nin bu yönde bir kararı gelecek ay yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında almasının muhtemel olmadığını belirtti.

Para politikasında normalleşmede faiz artırımlarına odaklanıldığına işaret eden kaynaklar, yatırıma yönlendirmenin sona erdirilmesi konusunun ikinci plana itildiğini söyledi.

ECB, Yönetim Konseyi toplantıları sonrası yayınladığı kararlarda varlık ana para itfalarının yeniden yatırıma yönlendirilmeye ilk faiz artırımından "uzun bir süre sonra" son vereceğini ifade etmişti. Ancak Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel son dönemde yaptığı konuşmada, bazı politika yapıcıların 8 Eylül toplantısında yeniden yatırıma yönlendirme konusunu tartışmaya açabileceklerini ifade etmişti.