Avrupa Merkez Bankası yetkilileri Fed'in yıllık olarak düzenlediği Jackson Hole Sempozyumunda yüksek montanlı faiz artışlarının Eylül'de de devam edeceği sinyali verdi.

Bankanın Yönetim Kurulu'nun en şahin 11 üyesi, Jackson Hole'da bu mesajı verdi. Toplantıda görüşülen konular arasında euro'nun değer kaybı, trilyonlarca dolarlık tahvil alımının azaltılması gibi konular da vardı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, merkez bankalarının kamuoyunun güvenini kaybetme riski ile karşı karşıya olduklarını savundu ve ekonomilerini resesyona soksa bile enflasyon ile mücadele için faiz artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde Çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamının yüzde 9 ile yeni rekor kırması bekleniyor. Bu, bankanın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde.

8 EYLÜL TOPLANTISINDA 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ MASADA

Temmuz ayında 50 baz puanlık faiz artışı yapan banka yetkilileri için 8 Eylül toplantısında 75 baz puanlık artışı da masada. Avusturya MB Başkanı Robert Holzmann, Hollanda MB Başkanı Klaas Knot ve Litvanya MB Başkanı Martsins Kazaks en az 50 baz puanlık artış olması gerektiği görüşünde.

AMB'nin en güvercin isimleri Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau 'büyük' bir aksiyon alınması gerektiğini belirtti.

Rehn, enflasyonun temel tetikleyicisi olan Ukrayna'daki savaş ve enerji maliyetlerindeki artışın devam ettiğini bu nedenle güçlü bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Euro, enflasyon görünümündeki kötüleşmeyle yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 12'den fazla geriledi. Rehn bu durumun para politika ayarlamasında değerlendirilmesi gereken önemli bir faktör olduğunu ifade etti.