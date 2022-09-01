ECB Yönetim Konseyi üyesi Stournaras: ECB faiz artırımında kademeli ve esnek kalmalı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, önümüzdeki hafta para politikası toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın geri adım atma riskinden kaçınmak için faiz oranlarını normalleştirmeye yönelik kademeli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledi.

FAİZ ARTIRIMI KONUSUNDA KADEMELİ VE ESNEK KALINMALI

Çarşamba günü Econostream ile yaptığı röportajda faiz oranlarını daha sonra düşürmek zorunda kalma riski nedeniyle yüksek bir seviyeye artırmanın yanlış olacağını vurgulayan Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stournaras, oranlarda kademeli ve esnek kalmayı yeğlediğini söyledi. Stournaras kademeli yaklaşımın uygun olan tek seçenek olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa'nın arz yönlü enflasyon yaşadığını yineleyen Stournaras, faiz artışının uygun boyutunu belirlemek için ücret artışının en önemli gösterge olduğunu söyledi.