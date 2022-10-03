ECB Yönetim Kurulu üyesi Schnabel: Daha fazla faiz artırımı olmalı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Avrupa ekonomisinde bir yavaşlamanın enflasyonu düşürmek için yeterli olmayabileceğini belirtti ve daha fazla faiz artırımı istedi.

"GÜÇLÜ KONTROL" YAKLAŞIMI GEREKTİRİYOR

Fiyat baskılarının kalıcılığı konusunda belirsizliğin para politikasına "güçlü kontrol" yaklaşımı gerektirdiğini savunan Schnabel, böyle bir yaklaşımın orta-uzun vadede enflasyon bekleyişlerin yüzde 2 hedefinden uzaklaşmaları tehlikesini azaltacağını savundu.

Schnabel, "Reel ücretlerde bir düşüş ve toplam talepte bir yavaşlama cari enflasyonist baskıları hafifletmek için yeterli olmayabilir. Politika faizlerinde daha fazla artırıma ihtiyaç olacak" diye konuştu.