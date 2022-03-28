Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) sert yükselen enflasyon karşısında bir yıl içinde 4 kez 25 baz puanlık faiz artışı fiyatlanıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın sert yükselen enflasyon karşısında daha hızlı faiz artışı yapacağı beklentisi hakim. Para piyasalarında gelecek yılın Mart ayına kadar ECB'den 4 kez 25'er baz puanlık faiz artış beklentisi fiyatlanıyor.



"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI EURO BÖLGESİNDE STAGFLASYONA NEDEN OLMAZ"



Bölgede cuma günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verisinin yeni bir rekor kırması bekleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, bir gazeteye verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Euro Bölgesi'nde stagflasyona yol açmasını beklemediğini ifade etti.

Mizuho International Stratejistleri açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verisinin ECB Yönetim Konseyi Üyeleri arasında anlaşmazlığa yol açabileceği tahminini paylaştı.