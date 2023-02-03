Ekonomistlerin büyük bölümü Avrupa Merkez Bankası'nın Mart'ta yapılacak 50 baz puanlık artırımın ardından faiz artırım hızını yavaşlatacağını öngörüyorlar.

Aralarında Commerzbank, ING ve Morgan Stanley'in olduğu bankalar mevduat faizinin Mayıs'ta yüzde 3,25 seviyesinde tepe yapacağını öngörüyorlar. Citi, Credit Suisse ve Goldman Sachs ise Haziran'da 25 baz puanlık bir artırımın daha olacağını öngörüyorlar.

Bununla birlikte Mart'ın son faiz artırımı olacağına inanan bankalar da var ve bunylandan biri AMN Amro. Banka, enflasyonun ECB'nin Aralık ayında yaptığı tahminden daha çabuk şekilde aşağı gelebileceğini öngördü ve ilk faiz indiriminin dördüncü çeyrekte gerçekleşmesini bekliyor.

ECB Yönetim Konseyi dün yaptığı toplantıda mevduat faizini yüzde 2,0'dan 2,50'ye çıkarmıştı.