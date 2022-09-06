Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 8 Eylül Perşembe günü yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında faizi 75 baz puan artırması bekleniyor.

Reuters tarafından 67 ekonomistin katılımı ile yapılan anket 34 ekonomistin 75 baz puan faiz artırılmasını beklediklerini gösterdi.

Önceki hafta 61 ekonomist ile yapılan ankette 75 baz puan faiz artırımı bekleyenlerin sayısı 30 olmuştu.

Bugün yayınlanan ankete katılanların 29'u 50 baz puan faiz artırımı öngörürken, 25 baz puan faiz artırımı bekleyenlerin sayısı sadece 4 oldu.