Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları ise şu şekilde gerçekleşti.

Endeks Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Temmuz Ağustos Temmuz Ağustos
Ekonomik güven endeksi 93,4 94,3 -0,2 1,0
Tüketici güven endeksi 68,0 72,2 7,4 6,1
Reel kesim güven endeksi 102,5 101,4 -2,0 -1,1
Hizmet sektörü güven endeksi 117,8 116,2 -1,5 -1,3
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 113,4 112,9 -4,5 -0,4
İnşaat sektörü güven endeksi 85,0 86,3 2,4 1,5