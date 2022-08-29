Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında %1,0 oranında artarak 94,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları ise şu şekilde gerçekleşti.
|Endeks
|Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
|Temmuz
|Ağustos
|Temmuz
|Ağustos
|Ekonomik güven endeksi
|93,4
|94,3
|-0,2
|1,0
|Tüketici güven endeksi
|68,0
|72,2
|7,4
|6,1
|Reel kesim güven endeksi
|102,5
|101,4
|-2,0
|-1,1
|Hizmet sektörü güven endeksi
|117,8
|116,2
|-1,5
|-1,3
|Perakende ticaret sektörü güven endeksi
|113,4
|112,9
|-4,5
|-0,4
|İnşaat sektörü güven endeksi
|85,0
|86,3
|2,4
|1,5