Ekonomist Peter Schiff, "Dolar Endeksi 2022 yılını 6 ayın en düşük seviyesinden kapattı. Kasım ayındaki zirveden yüzde 10 aşağı geldi. Bu zayıflık büyük olasılıkla 2023 yılında devam edecek ve dolar en kötü yıllarından birini yaşayacak. Eğer haklı çıkarsam, enflasyon problemi daha da kötüleşecek" dedi.

Wharton Üniversitesi finans profesörü Jeremy Siegel'in geçtiğimiz hafta CNBC'ye yaptığı açıklamaları da eleştiren Schiff, "Bana göre Jeremy Siegel öngörülerinde yanlış. Siegel gayrimenkul fiyatlarının düşmesinin enflasyon tehdidinin sona erdiği anlamına geldiğini düşünüyor. Ancak tüketici fiyatları artmaya devam edecek" diye konuştu.

Schiff ayrıca, 2022'nin ön kötü performans gösteren hisse senedi sektörlerinde bu kötü performansın 2023 yılında tekrarlanmasının muhtemel olduğunu da savundu.