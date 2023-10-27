CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Ekonomistlere göre Avro Bölgesi’nde enflasyon hedefine 2025’te yaklaşılacak

Ekonomistlere göre Avro Bölgesi’nde enflasyon hedefine 2025’te yaklaşılacak

Ekonomistler, Avro Bölgesi enflasyonunun ancak 2025’te ECB'nin yüzde 2'lik hedefine yaklaşacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2023 15:20

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2023 15:20

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcıları, Avro Bölgesi enflasyonunun ancak 2025'te ECB'nin yüzde 2'lik hedefine yaklaşacağını öngördü.

ECB, Profesyonel Tahminciler Anketi 2023 son çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon beklentisi 2023, 2024 ve 2025 yılları için sırasıyla yüzde 5,6, yüzde 2,7 ve yüzde 2,1 oldu.

Üçüncü çeyrek anket sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, son çeyrekte enflasyon tahmininde bu yıl için 0,1 puan yükseliş görülürken gelecek için değişiklik olmadı. 2025 için ise 0,1 puan düşüş oldu. Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri (5 yıllık) yüzde 2,1 olarak değişmedi.

Ankete katılanların, Avro Bölgesi için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminleri 2023, 2024 ve 2025 yılları için sırasıyla yüzde 0,5 yüzde 0,9 ve yüzde 1,5 oldu. Bu çeyrekte, geçen çeyreğe göre 2023 büyüme tahmininde 0,1 puan, gelecek yılın tahmininde de 0,2 puanlık aşağı yönlü değişim görüldü. 2025 için ise büyüme beklentileri sabit kaldı. Ortalama uzun vadeli GSYH büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,3'te kaldı.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri 2023, 2024 ve 2025 yılları için 0,1 puan aşağı yönlü revize edilerek sırasıyla yüzde 6,5, 6,7 ve yüzde 6,6 oldu. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise yüzde 6,5 oldu.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde yapıldı ve araştırmaya 63 profesyonel katıldı.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 27 Ekim 2023 13:15
ABD’den Ukrayna ve İsrail kararı ABD'den Ukrayna ve İsrail kararı 27 Ekim 2023 08:33
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı 26 Ekim 2023 16:10
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 27 Ekim 2023 09:32
Euroclear Rus varlıklarından 3 milyar avro elde etti Euroclear Rus varlıklarından 3 milyar avro elde etti 26 Ekim 2023 16:10
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Ekim 2023 10:05
ABD ekonomisi 2021 başından bu yana görülen en güçlü büyüme hızına ulaştı ABD ekonomisi 2021 başından bu yana görülen en güçlü büyüme hızına ulaştı 26 Ekim 2023 15:45
ECB’nin faiz kararı belli oldu ECB'nin faiz kararı belli oldu 26 Ekim 2023 15:32
Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolara yükseldi 26 Ekim 2023 15:13
Ekonomistlere göre Avro Bölgesi’nde enflasyon hedefine 2025’te yaklaşılacak Ekonomistlere göre Avro Bölgesi’nde enflasyon hedefine 2025’te yaklaşılacak 27 Ekim 2023 15:20
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 26 Ekim 2023 15:10
AB ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları zirve yaptı AB ülkelerinde elektrik ve gaz fiyatları zirve yaptı 26 Ekim 2023 14:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.012,14
%1,2135
ALTIN
1.005,79
%0,579
BORSA
1.005,05
%0,5051
EURO
1.002,31
%0,2309
DOLAR
979,21
%-2,079
ALTIN
1.026,06
%2,606
BORSA
1.005,05
%0,5051
EURO
1.004,99
%0,4988
DOLAR
1.068,49
%6,8488
ALTIN
1.398,84
%39,8836
BORSA
1.038,98
%3,8984
EURO
1.033,33
%3,3333
DOLAR
1.815,43
%81,5434
ALTIN
1.938,06
%93,8056
BORSA
1.601,40
%60,1395
EURO
1.514,63
%51,4631
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler