5-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan bir anketteki verilere göre, yükselen enflasyon karşısında BOE'nin son 27 yılın en büyük faiz artırımını yapmak zorunda kalmasının resesyon beklentilerini yükselttiğini gösterdi.

Ankete göre, İngiltere ekonomisinin resesyona girmesini bekleyenlerin oranı Temmuz ayı başlarında yapılan anketteki yüzde 44'ten yüzde 75'e çıktı. Bu, Eylül 2020'den bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler BoE'nin Kasım ayına kadar yapacağı faiz artırımları ile gösterge faizi yüzde 2,5'e kadar çıkaracağını tahmin ettiler. Daha önce yapılan tahminler BoE politika faizini yüzde 2,0'da tepe yapacağı yönündeydi.