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Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri düştü

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl ve 2024 için daha düşük enflasyon oranları bekliyor.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 14:01

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 14:01

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, bu yıl için üç ay önce yüzde 7 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi, yüzde 6,2'ye, gelecek yıl için yüzde 6'dan yüzde 5,2'ye, 2026 için ise yüzde 4,9'dan yüzde 4,5'e geriledi.

Ayrıca bölgeye bağlı olarak ekonomistler, enflasyon oranlarında büyük farklılıklar olacağını tahmin ediyor.

Bu yıl için enflasyon beklentileri, Batı Avrupa için yüzde 4,6, Kuzey Amerika için yüzde 4,1 ve Güneydoğu Asya için yüzde 4,7 ile küresel ortalamanın altında kaldı.

Buna karşın 2023 enflasyon beklentileri, Güney Asya için yüzde 17,1, Güney Amerika için yüzde 20,5, Kuzey Afrika için yüzde 55,5 ve Doğu Afrika için yüzde 36,5 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, değerlendirmesinde, "Enflasyon beklentileri hala yüksek olsa da önceki çeyreğe kıyasla önemli ölçüde düştü." ifadesini kullandı.

Potrafke, ekonomistlerin, 2026 için enflasyonun Batı Avrupa'da hala yüzde 2,4, Kuzey Amerika'da ise yüzde 2,7 olmasını beklediklerini kaydetti.

Ankete 26 Eylül-11 Ekim tarihlerinde 128 ülkeden 1541 ekonomist katıldı.

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