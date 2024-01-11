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Elektrikli araç satışları küresel olarak arttı

Pazar araştırma firması Rho Motion'a göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların (PHEV) küresel satışları 2022'de %60 artarken, 2023'te %31 arttı.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 09:20

Pazar araştırma firması Rho Motionyöneticisi Charles Lester, "Büyüme hızı yavaşlıyor, ancak bu gibi büyüyen pazarlarda beklenen de budur. Her yıl iki katına çıkamazsınız" dedi.

Lester, geçen yıl küresel elektrikli araç satışlarının Rho Motion'ın tahmin ettiği %30'luk büyüme ile büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyledi. Firma, 2024 yılı için küresel elektrikli araç satışlarının %25 ila %30 arasında artacağını tahmin ediyor.

Rho Motion, Aralık ayındaki satışların 1,5 milyon adetle aylık rekora ulaştığını söyledi.

Tamamen elektrikli veya bataryalı elektrikli araçlar (BEV'ler), 2023 yılında dünya çapında satılan 13,6 milyon elektrikli aracın 9,5 milyonunu oluştururken, geri kalanını PHEV'ler oluşturmaktadır.

Yıllar süren hızlı büyümenin ardından bazı otomobil üreticileri, Avrupa ve diğer ülkelerdeki elektrikli otomobil satışlarının, sürücüler iki ila üç yıl sonraki daha iyi, daha küçük ve daha ucuz modelleri bekledikçe talebin yavaşlamasına neden olabileceğinden korkuyor.

BEV satışları ABD ve Kanada'da %50 artarken, Avrupa ve Çin'de sırasıyla %27 ve %15 büyüdü.

Lester, 2024 yılında Avrupa'daki satışların, Almanya'nın geçen yıl elektrikli araç sübvansiyonlarını düşürme yönündeki ani kararından etkilenebileceğini söyledi.

Rho Motion, Avrupa'daki BEV satışlarının sadece %8'inin küçük otomobil segmentinde olduğunu, ancak bu durumun bu yıl satışa sunulacak olan Stellantis'in Citroen eC3'ü gibi daha küçük modellerin gelişiyle değişmeye başlayacağını söyledi.

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