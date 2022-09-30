Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, ABD konut piyasasındaki çöküşün ilk emarelerinin görüldüğü Ağustos 2007 benzeri bir kaygı seviyesinin bugün için de geçerli olabileceğini belirterek "İngiltere haricinde piyasaların bozulduğuna dair bir işaret yok. Ancak aşırı volatilite ortamında birçok piyasada bozulma görülebilir" değerlendirmesini yaptı.

Summers kırılgan alanlar olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin kaynaklı emtiada yaşanan dalgalanma, yüksek çekirdek enflasyon, ekonomi politikalarındaki belirsizlik ve ağır borç yükünü gösterdi.

İngiltere gibi büyük bir ekonomisi olan ülkede yüksek derecede çalkantı yaşanmasının İngiltere'yi aşan sonuçları olacağını belirten Summers "Başka yerlerde de bu tip sorunlar görmek beni şaşırtmaz" dedi.