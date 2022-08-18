İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi'nin eski üyelerinden Danny Blanchflower, İngiltere'de ekonomisinin resesyona girmesinin çok yakın olduğunu, resesyona girilmesi halinde yeni seçilecek başbakanın vergi indirimi vaadlerinden vazgeçmesi ve ekonominin çökmesini önleyecek devasa bir yardım programı başlatması gerekeceğini söyledi.

Global finansal kriz sırasında BOE PPK'da görev yapan Blanchflower, faiz oranlarının muhtemelen bu yılın sonunda düşürülmesi gerekeceğini savundu.

Başbakan adayları Truss ve Sunak'ın vergi indirimi sözü verdiklerine dikkat çeken Blanchflower, "Söyledikleri şeyler İngiltere ekonomisinin karşı karşıya kalmakta olduğu problemle başa çıkmak konusunda hiç bir işe yaramaz" dedi.

SENTANCE'NİN FAİZ ARTIRIMI TAVSİYESİ TAMAMEN BİR FELAKET

BoE eski üyesi Andrew Sentance'nin Banka'nın enflasyonu kontrol altına almak için faizi yüzde 3 veya 4'e çıkarması gerektiği görüşüne de karşı çıkan Blanchflower, "Sentance'nin faiz artırımı tavsiyesi tamamen bir felaket. Faiz oranını yüzde 4'e çıkarmanın sıradan insanlara ne yapacağını hayal edebiliyor musunuz?" diye konuştu.