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Eski BOJ üyesinden BOJ'un iletişim tarzına eleştiri

BOJ Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Takako Masai, Başkan Kazuo Ueda'nın piyasaları ultra gevşek para politikasından çıkışın yakın olduğuna inandıran iletişim tarzını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2023 08:53

Son Güncelleme Tarihi 26 Aralık 2023 08:53

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Takako Masai, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın parlamentodaki şahin açıklamalarının, bazı yönetim kurulu üyelerinin erken bir çıkış tartışmasına karşı uyarıda bulunan son yorumlarıyla tezat oluşturduğunu ve Başkan'ın BOJ yönetim kurulunun görüşünü kamuoyunda doğru bir şekilde temsil edip etmediği konusunda şüphe uyandırdığını ifade etti.

BOJ Yönetim Kurulu'nda 2016'dan 2021'e kadar görev yapan Masai, "Politika toplantılarının başkanı olarak vali, kurulda kararlaştırılanların ötesinde konuşmamalı. BOJ'un son iletişiminin sırası kafa karıştırıcı ve tüccarları yakın zamanda harekete geçme şansını fiyatlamaya teşvik ederek çıkış zamanlaması konusunda seçeneklerini daraltabilir" dedi.

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