Avrupa Merkez Bankası'nın 153 bankanın katılımı ile yaptığı ankette ilişkin değerlendirmede, "2022 yılının dördüncü çeyreğinde Euro Bölgesi bankaları şirketlere kredilerde kredi standartlarında ciddi şekilde daha güçlü net sıkılaşma bekliyorlar. Buna ek olarak Euro Bölgesi bankaları hem konut kredilerinde hem de tüketici kredileri için standartlarda sıkılaşmanın devam etmesi bekleniyor" denildi.