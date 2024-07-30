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Euro Bölgesi ekonomisi ılımlı bir büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi ekonomistlerin beklentilerinin aksine %0,3 büyüyerek ılımlı bir büyüme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 12:30

Son Güncelleme Tarihi 30 Temmuz 2024 12:31

Almanya'nın küçülmesiyle Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte ancak %0,3'lük mütevazı bir büyüme kaydetti. Ekonomistler yüzde 0,2 büyüme bekliyorlardı.

Almanya'nın üretimi ikinci çeyrekte beklenmedik bir şekilde daralarak bölgenin diğer üç büyük ekonomisindeki büyümenin dayanıklılığına gölge düşürdü.

Almanya'da GSYH Haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde %0,1 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 büyüme gösterdi.

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