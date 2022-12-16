Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10,1 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde, kasım ayı enflasyonu yüzde 10 olarak açıklanmıştı. Nihai verilerde, Euro Bölgesi enflasyonu yukarı yönlü revize edildi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,1 GERİLEDİ

Euro Bölgesi'nde kasımda enflasyon bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,1 geriledi.

AB'de de ekimde 11,5 olan enflasyon kasımda yüzde 11,1 oldu.

GEÇEN YIL KASIM AYI ENFLASYONU YÜZDE 4,9 SEVİYESİNDEYDİ

Enflasyon, geçen yılın kasım ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 4,9, AB'de ise yüzde 5,2 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 3,82'si enerji, yüzde 2,84'ü gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,76'sı hizmetler ve yüzde 1,63'ü enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

18 AB ÜLKESİNDE ENFLASYON ÇİFT HANEDE

Enflasyon, kasım ayında Macaristan'da yüzde 23,1, Letonya'da yüzde 21,7, Estonya ve Litvanya'da yüzde 21,4, Çekya'da yüzde 17,2, Polonya'da yüzde 16,1, Slovakya'da yüzde 15,1, Romanya'da yüzde 14,6, Bulgaristan'da yüzde 14,3, Hırvatistan'da yüzde 13, İtalya'da yüzde 12,6, Almanya ve Hollanda'da yüzde 11,3, Avusturya'da yüzde 11,2, Slovenya'da yüzde 10,8, Belçika'da yüzde 10,5, Portekiz'de yüzde 10,2 İsveç'te 10,1, Danimarka'da yüzde 9,7, Finlandiya'da yüzde 9,1, İrlanda'da yüzde 9, Yunanistan'da yüzde 8,8, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 8,1, Lüksemburg'da yüzde 7,3, Malta'da yüzde 7,2, Fransa'da yüzde 7,1 ve İspanya'da yüzde 6,7 seviyesinde belirlendi.

Böylece, AB üyesi 18 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.