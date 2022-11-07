Euro Bölgesi üyesi ülkelerin maliye bakanları bugün yapacakları toplantıda, artan enerji fiyatları karşısında ekonomilerin desteklenmesi için oluşturulmuş destek programlarının daha iyi koordine edilmesini ele alacaklar.

Maliye bakanları, üye ülkelerin 2023 yılı bütçelerinde oluşturdukları destek programlarına yönelik belirsizlikleri ortadan kaldırmayı ve yaklaşan resesyona daha iyi hazırlanmayı tartışacaklar.

Bir AB yetkilisi yaptığı değerlendirmede, "Bugüne kadar ortaya konan tedbirler öngörüldüğü gibi hedefli ve geçici olmadı. Tedbirlerin çoğu genele yaygın olarak ortaya kondu. Maliye bakanları bu genele yaygın önlemlerin uzun vade için uygun olmadığının bilincindeler" dedi.

Yetkili, Euro Bölgesi maliye bakanlarınının yeterli ortak zemini oluşturabilmeleri halinde AB Komisyonu'nun detaylar üzerinde çalışarak AB hükümetlerinin ulusal destek politikalarında uygulamaları gereken prensipleri belirleyeceğini de vurguladı.