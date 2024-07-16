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Euro Bölgesi mayısta dış ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 13:03

Son Güncelleme Tarihi 16 Temmuz 2024 13:07

AB'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 216,3 milyar euro, ithalatı ise yüzde 6,2 düşerek 206,6 milyar euro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 9,7 milyar euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat mayısta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 gerileyerek 241,5 milyar euro, ithalat da yüzde 6,4 düşüşle 227,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası mayısta 13,9 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 44,2 milyar euro ile ABD, 28,4 milyar euro ile İngiltere, 18,1 milyar euro ile Çin, 16,3 milyar euro ile İsviçre ve 10 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 41,9 milyar euro ile Çin, 29,9 milyar euro ile ABD, 13,7 milyar euro ile İngiltere, 11,3 milyar euro ile İsviçre, 8,2 milyar euro ile Türkiye ve Norveç oldu.

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