Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 6,1'den yüzde 5,5'e geriledi. Aylık enflasyon da tahminlere paralel yüzde 0,3 oldu.

Çekirdek enflasyon ise Haziran'da yüzde 5,4 beklentisine karşılık yüzde 5,5'e yükseldi. Çekirdek TÜFE Mayıs'ta yüzde 5,3 olmuştu.

Çekirdek enflasyondaki sürpriz yükseliş, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini güçlendirdi.